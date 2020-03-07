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الكويت تقرر إجلاء رعاياها من مصر «في أسرع وقت ممكن»

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الكويت تقرر إجلاء رعاياها من مصر «في أسرع وقت ممكن» دبي - بواسطة محمد فارس © متوفر بواسطة صحيفة عاجل الالكترونية الكويت تقرر إجلاء رعاياها من مصر «في أسرع وقت ممكن»

طالبت السفارة الكويتية بالقاهرة، من رعاياها المتواجدين في العاصمة المصرية التواصل معها؛ من أجل إعادتهم لوطنهم في أسرع وقت ممكن.

أهابت سفارة الكويت في القاهرة بالمواطنين الكويتيين المتواجدين في مصر، التواصل معها حتى يتم تنظيم عودتهم إلى البلاد بأسرع وقت ممكن. وفقًا لوكالة الأنباء الكويتية (كونا).

وأوضحت السفارة لمواطنيها، أنه يمكن لهم الاتصال على أرقام الطوارئ التالية (00201210444448- 00201210444449)

يذكر أنَّ شركة مصر للطيران، أعلنت اليوم السبت، إلغاء رحلاتها اليومية إلى الكويت بدءًا من اليوم وحتى إشعار آخر.

وفي وقت سابق، قرّرت الإدارة العامة للطيران المدني بالكويت، بوقف الرحلات الجوية إلى 7 دول هي: مصر والفلبين وسوريا ولبنان وسريلانكا وبنجلاديش والهند، وذلك في خطوة تهدف لمواجهة تداعيات فيروس «كورونا».

ووفق تقارير رسمية وصل عدد الإصابات المؤكدة بـ«كورونا» في مصر 15 حالة، بينما سجلت الكويت 61 حالة دون وفيات بالفيروس فى البلدين حتى الآن.

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على MSN Saudi Arabia وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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