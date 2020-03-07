لبنان.. ارتفاع إصابات كورونا لـ 28

بيروت / يوسف حسين / الخليج 365

أعلن السلطات اللبنانية، السبت، ارتفاع عدد الإصابات بفيروس كورونا إلى 28 بعد تسجيل 6 حالات جديدة.

وقال مستشفى رفيق الحريري (حكومي) في بيان إن "فحوصات مخبرية أجريت لـ 140 حالة، جاءت نتيجة 134 منها سلبية، و6 حالات ايجابية".

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وأضاف البيان أن "13 حالة وضعت في الحجر الصحي استنادا إلى تقييم الطبيب المراقب، فيما يلتزم الباقون الحجر المنزلي".

والجمعة أعلن لبنان، تمديد إغلاق المؤسسات التعليمية حتى 14 مارس/آذار الجاري، كإجراء وقائي للوقاية من الفيروس بعد أن كان مقررا حتى 8 مارس/آذار.

والجمعة، حذرت وزارة الصحة اللبنانية من أن كورونا خرج من "مرحلة الاحتواء إلى مرحلة الانتشار" في البلاد.وحتى السبت، أصاب الفيروس قرابة 105 آلاف حول العالم في 100 دولة وإقليم، توفي منهم أكثر من 3500، أغلبهم في الصين وكوريا الجنوبية وإيران وإيطاليا، وأدى إلى تعليق العمرة، وتأجيل أو إلغاء فعاليات رياضية وسياسية واقتصادية حول العالم، وسط جهود متسارعة لاحتواء المرض.

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