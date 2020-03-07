الجيش اليمني يعلن مقتل وإصابة عشرات الحوثيين

شكري حسين/ الخليج 365

أعلن الجيش اليمني، السبت، مقتل وإصابة العشرات من الحوثيين، أثناء محاولتهم التسلل إلى مواقع للقوات الحكومية في محافظة الحديدة غربي البلاد.

وقال المركز الإعلامي لـ "ألوية العمالقة" (تابعة للجيش)، في بيان، إن "مليشيات الحوثي حاولت التسلل، اليوم، إلى بعض مواقع القوات الحكومية، في مديرية التحيتا، (جنوبي الحديدة)".

وأضاف، أن القوات الحكومية تمكنت من قتل وإصابة العشرات من جماعة الحوثيين (لم يحدد عددهم)، أثناء تصديه لمحاولة التسلل، وأجبرتهم على التراجع والفرار.

وأشار المركز، إن القوات المشتركة تواصل استدراجها لمسلحي الحوثي، وتلحق بهم الخسائر المتتالية.

Advertisements

وتتكون القوات المشتركة (حكومية) من "ألوية العمالقة" و"قوات حراس الجمهورية" و"قوات أبناء تهامة" منتشرة بالساحل الغربي.

ولم يذكر البيان، إن كانت العملية خلفت قتلى ومصابين في صفوف القوات الحكومية. كما لم يتسن للأناضول، الحصول على تعقيب فوري من الحوثيين، حول ما أورده البيان.

وتسيطر جماعة "الحوثي" على مركز محافظة الحديدة الذي يحمل الاسم ذاته، إضافة إلى مينائها الاستراتيجي، فيما تسيطر القوات المشتركة على مداخل المدينة من الجهتين الجنوبية والشرقية.

وللعام الخامس على التوالي، يشهد اليمن حربا بين القوات الحكومية، والحوثيين المتهمين بتلقي دعم إيراني، والمسيطرين على محافظات بينها العاصمة صنعاء، منذ سبتمبر/ أيلول 2014.

ومنذ مارس/ آذار 2015، يدعم تحالف عسكري عربي تقوده السعودية، القوات الحكومية بمواجهة الحوثيين، في حرب خلفت أزمة إنسانية حادة هي الأسوأ في العالم، وفقا لوصف سابق للأمم المتحدة.الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.