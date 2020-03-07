"الغنوشي" في يوم المرأة العالمي: تونس تزخر بالكفاءات النسوية

تونس /مروى الساحلي/الخليج 365

أشاد رئيس البرلمان التونسي راشد الغنوشي، السبت، بمكانة المرأة التونسية، مشيرا إلى أن بلاده تزخر بكفاءات نسوية كبيرة.

جاء ذلك في كلمة ألقاها زعيم حركة النهضة في تونس خلال احتفالية نظمتها الحركة وسط العاصمة، بمناسبة اليوم العالمي للمرأة الذي يوافق 8 مارس/ آذار من كل عام.

وهنأ الغنوشي المرأة التونسية بعيدها، مشددا على قيمتها ودورها الهام في العالم أجمع.

وكرم الغنوشي خلال الاحتفالية نساء صاحبات مشاريع، من بينهن سارة نور الدين (صاحبة مشروع في مجال الصناعات التقليدية)، ونجاة السعيدي حامد (مشروع زراعي)، وبختة الزعلولي (مشروع لمرضى التوحد) وغيرهن.

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من جهتها، دعت سعاد عبد الرحيم رئيسة بلدية تونس إلى ضرورة تمكين المرأة في مراكز القرار أكثر.

كما دعت إلى ضرورة مناهضة العنف المسلط ضد المرأة في كل المجالات.

بدورها، قالت حياة العمري عضو الحركة إن حزبها يدعم حقوق المرأة ويوفر لها مناخ العمل لإبراز ذاتها.

وترى العمري أن المرأة هي الأساس لتطوير الشعوب والارتقاء بها.الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.