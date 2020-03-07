وزارة التعليم تعلّق الدراسة في مدارس ومؤسسات التعليم الجامعي والمهني في القطيف

صحيفة الخليج الالكترونية أعلنت وزارة التعليم تعليق الدراسة في مدارس ومؤسسات التعليم الجامعي والمهني في محافظة القطيف لمدة أسبوعين اعتباراً من يوم الأحد ١٣ / ٧ / ١٤٤١هـ. يأتي ذلك ضمن الاجراءات الاحترازية لمنع إنتشار فيروس كورونا الجديد كوفيد 19.

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