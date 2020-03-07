وزارة التعليم تعلّق الدراسة في مدارس ومؤسسات التعليم الجامعي والمهني في القطيف

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صحيفة الخليج الالكترونية
أعلنت وزارة التعليم تعليق الدراسة في مدارس ومؤسسات التعليم الجامعي والمهني في محافظة القطيف لمدة أسبوعين اعتباراً من يوم الأحد ١٣ / ٧ / ١٤٤١هـ.
يأتي ذلك ضمن الاجراءات الاحترازية لمنع إنتشار فيروس كورونا الجديد كوفيد 19.
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