الفيصلي يهزم النصر بثلاثية

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صحيفة الخليج الالكترونية
أسقط الفيصلي ضيفه النصر بنتيجة 3/ 2، كانت قابلة للزيادة مع ضياع عدد من الفرص السهلة، وذلك في اللقاء الذي جمع الفريقين مساء اليوم على أرض ملعب مدينة المجمعة الرياضية في المجمعة في الجولة الـ21 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين لكرة القدم.
وبهذه النتيجة بقي النصر وصيفًا برصيد 42 نقطة، فيما قفز الفيصلي للمركز الخامس رافعًا رصيده النقطي إلى 43.
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