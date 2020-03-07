وفاة أول حالة بالكويت من “كورونا”

صحيفة الخليج الالكترونية

أعلنت وزارة الصحة الكويتية، عن وفاة أول حالة لأمرأة سبعينية كانت بالعناية المركزة بفيروس “كورونا ”

ويذكر أن عدد الحالات المصابة بفيروس كورونا في الكويت ارتفع إلى 61، بعد تسجيل إصابة ثلاث حالات جديدة.

وأظهر بيان لوزارة الصحة الكويتية بشأن فيروس كورونا المستجد، تسجيل ثلاث حالات إصابة جديدة بكوفيد-19 (فيروس كورونا المستجد)، جميعها مرتبطة بالسفر إلى إيران، ليصبح إجمالي عدد الحالات 61 إصابة.