- 1/2
- 2/2
صحيفة الخليج الالكترونية
أعلنت وزارة الصحة الكويتية، عن وفاة أول حالة لأمرأة سبعينية كانت بالعناية المركزة بفيروس “كورونا ”
ويذكر أن عدد الحالات المصابة بفيروس كورونا في الكويت ارتفع إلى 61، بعد تسجيل إصابة ثلاث حالات جديدة.
وأظهر بيان لوزارة الصحة الكويتية بشأن فيروس كورونا المستجد، تسجيل ثلاث حالات إصابة جديدة بكوفيد-19 (فيروس كورونا المستجد)، جميعها مرتبطة بالسفر إلى إيران، ليصبح إجمالي عدد الحالات 61 إصابة.
كانت هذه تفاصيل خبر وفاة أول حالة بالكويت من “كورونا” لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الخليج وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.