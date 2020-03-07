شكرا لقرائتكم خبر عن «التعليم» تعلن تعليق الدراسة في مدارس وجامعات القطيف لمدة أسبوعين والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

قررت وزارة التعليم تعليق الدراسة في مدارس ومؤسسات التعليم الجامعي والمهني بالقطيف اعتبارا من يوم غد الأحد الموافق 13/7/1441هـ ولمدة أسبوعين.

وأوضحت الوزارة، في بيان لها، أنها تابعت وزارة التعليم مستجدات انتشار فيروس كورونا الجديد، والتدابير الاحترازية التي اتخذتها الدولة -حفظها الله- على الأصعدة كافة بالتعاون مع العديد من الجهات الحكومية ذات العلاقة للتصدي لهذا الفيروس ومنع انتشاره داخل المملكة؛ حفاظا على سلامة المواطنين والمقيمين.

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وأضافت وزارة التعليم أنه بناء على على التوصية الصادرة من اللجنة المعنية بمتابعة مستجدات فيروس كورونا الجديد التي يرأسها وزير الصحة وفقا للأمر السامي الكريم القاضي بتشكيل اللجنة وانطلاقا من حرص وزارة التعليم على السلامة الطلاب والطالبات، وفي ضوء ما قضيبه الأمر السامي الكريم رقم (42874) وتاريخ 11/7/141هـ بشأن اتخاذ قرارات تعليق الدراسة في أي مناطق أو مدن المملكة متى ما تطلب الموقف ذلك؛ فقد قرر وزير التعليم تعليق الدراسة (مؤقتا) في جميع المدارس ومؤسسات التعليم العام والجامعي والمؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني الحكومية والأهلية بمحافظة القطيف لمدة أسبوعين اعتبارا من يوم غد الأحد.

وتضمن القرار تفعيل المدارس الافتراضية والتعليم عن بعد خلال فترة تعليق الدراسة بمحافظة القطيف، بما يضمن استمرار العملية التعليمية بفاعلية وجودة. وتنفيذا لقرار معالي وزير التعليم: فقد عقدت اللجنة المختصة في الوزارة بمتابعة مستجدات كورونا برئاسة معالي نائب وزير التعليم د. عبدالرحمن العاصمي اجتماعا لتحديد إجراءات العمل بالقرار، حيث قررت اللجنة عدة إجراءات كما هو موضح في البيان التالي: