شكرا لقرائتكم خبر عن «الأحوال» ترد على مواطن فقد الهوية الوطنية 6 مرات.. وتوضح العقوبة والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير: دعت وكالة وزارة الداخلية للأحوال المدنية المواطنين بالاحتفاظ ببطاقة الهوية الوطنية من الضياع، حيث يترتب على فقدانها غرامة وفقاً للنظام. وأوضحت وكالة الأحوال المدنية قِيمة الغرامة المالية المقررة نظاماً عند استخراج نسخة بدل فاقد من بطاقة الهوية الوطنية، رداً على سؤال مواطن فقدها للمرة السادسة. وقالت الأحوال المدنية إنه عند فقدان الهوية الوطنية للمرة الرابعة وما بعدها يتم احتساب غرامة مالية مقدارها 1000 ريال.

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