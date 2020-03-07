شكرا لقرائتكم خبر عن «الانتحار للأقوى».. رسالة غامضة من فتاة أنهت حياتها بـ «عيار ناري» في «حائل» والان نبدء بالتفاصيل
جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:
تلقت الجهات الأمنية، في منطقة حائل، بلاغاً عن إقدام فتاة سعودية في العقد الثاني من العمر يوم الأربعاء الماضي 9/ 7/ 1441هـ، بقتل نفسها بسلاح ناري، وذلك في منزلها بمحافظة الشملي.
وبمباشرة الجهات الأمنية، اتضح أن الفتاة قامت بإطلاق النار على نفسها من مسدس كان بحوزتها، كما وُجدت رسالة بجوارها كتب فيها “الانتحار للأقوى”؛ حيث قامت الجهات الأمنية بفتح تحقيق موسع؛ لمعرفة أسباب انتحار الفتاة.
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