شكرا لقرائتكم خبر عن متحدث الصحة يكشف آخر تطورات حالة مصابي كورونا (فيديو) والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

أكّد المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة محمد العبد العالي، اليوم السبت، أن جميع الحالات المؤكد إصابتها بفيروس كورونا المستجد معزولة تماماً، مشيراً إلى أن وضعها الصحي مطمئن وفي تحسن مستمر.

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وقال العبد العالي في مداخلة مع قناة “الإخبارية” إنه يتم تقديم كافة الإجراءات الصحية للحالات الموجودة بالعزل الصحي داخل المنشآت المخصصة للتعامل معها.

وأضاف متحدث الصحة أن الوزارة تقوم بمجهود مكثف ونشط جداً بالتعاون مع جميع منافذ المملكة، حيث يتم حصر المخالطين وعمل الاستقصاء الوبائي، الأمر الذي نتج عنه اكتشاف حالات إضافية جديدة.

وكانت وزارة الصحة أكّدت إصابة مواطنتين بفيروس كورونا، إحداهما قادمة من إيران عبر مملكة البحرين، والثانية لأخرى قادمة من النجف بالعراق عن طريق دولة الإمارات، ليصل مجموع الحالات المؤكد إصابتها 7 حالات.