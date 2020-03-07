شكرا لقرائتكم خبر عن «تويتر» تختبر نشر تغريدات تختفي بعد 24 ساعة والان نبدء بالتفاصيل
جدة - متابعة الخليج 365 - وكالات:
أعلنت شبكة تويتر، اليوم السبت، عن اختبار طريقة تسمح للمستخدمين “بالتفكير بصوت عال” بتغريدات تختفي بعد يوم من نشرها بدل بقائها ظاهرة ومتاحة للمشاركة.
وبدأت تجربة نشر تغريدات سريعة الزوال أطلق عليها “فليتس” في البرازيل، وفق المنصة الاجتماعية في سان فرانسيسكو.
وإذا طبّقت على نطاق واسع، فستنضم تويتر إلى تطبيقات أبرزها سناب تشات وفيس بوك، التي قطعت خطوة مماثلة.
وقالت الشركة في رسالة على حسابها في “تويتر”: “نُجرب طريقة جديدة تسمح لكم بالتفكير بصوت عالٍ على المنصة، دون إعجابات، أو إعادة نشر التغريدة، أو تعليقات”. وأضافت “سيطلق عليها فليتس، وستختفي بعد 24 ساعة”.
وقال كايفن بيكبور مطور المنتج في تويتر، إن “هذا الأمر قد يشجع المستخدمين على تشارك أفكار لم يكونوا ليعبروا عنها في تغريدة دائمة”، وتابع “هذا تغيير جوهري لتويتر، لذلك نحن متحمسون لبدء اختباره”.
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