دبي - بواسطة محمد فارس © Unlimit Tech قدمت بواسطة

هذا الموضوع أحدث التسريبات تستعرض مميزات كاميرة PENTA في هاتف P40 PRO ظهر على التقنية بلا حدود.

تستعد شركة هواوي للإعلان الرسمي قريباً عن سلسلة هواتف P40، وفي تسريبات جديدة كشف عن تفاصيل جديدة حول مميزات كاميرة PENTA في هاتف P40 PRO.

يحرص عمالقة تصنيع الهاتف على تطوير كاميرة الهواتف الذكية لتقدم أعلى آداء وجودة في التصوير، ولقد حققت شركة Oppo مؤخراً الريادة مع كاميرة Find X2 Pro في تصنيف DxOMark، كما تصدرت شاومي وابل إلى جانب سامسونج قوائم DxOMark خلال الفترة الماضية، والآن تتجه الأنظار في ترقب لشركة هواوي مع سلسلة هواتف P40.

تطورت تقنية الكاميرة في الإصدارات الجديدة من الهواتف الذكية مؤخراً، ولقد حرصت شركة هواوي بشكل خاص على ترقية الإصدارات الجديدة من هواتفها الذكية بأحدث تقنية في الكاميرة لدعم المستخدمين بتجربة أكثر كفاءة في التصوير.

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ومن جديد تستعد شركة هواوي لإطلاق الجيل الجديد من هواتفها الذكية في سلسلة P40، واليوم تسلط أحدث التسريبات الضوء على هاتف P40 PRO الذي ينطلق قريباً بعدد 5 من المستشعرات في الكاميرة الخلفية، ولقد إستعرضت التسريبات إعدادات الكاميرة الخلفية لهاتف P40 PRO التي تأتي كالآتي:

مستشعر IMX700 رئيسي بدقة 52 ميجا بيكسل بحجم بيكسل 1.22 μm، وفلاتر RYYB لجمع أكبر قدر من الإضاءة عند التصوير في الإضاءة المنخفضة.

مستشعر IMX650 بدقة 40 ميجا بيكسل، مع فلاتر RGGB، وعدسات Cine بزوايا واسعة.

اثنان من عدسات prism periscopic telephoto للتكبير البصري حتى 10 مرات، مع 2 من عدسات P1G.

عدسات Telephoto لدعم التكبير البصري حتى 3 مرات.

مستشعر ToF لعمق التصوير

فلاش LED، مع مستشعر لحرارة الألوان، وميكروفونات لدعم إلتقاط الصوتيات بكفاءة.

يذكر أن هواوي تستعد للإعلان عن سلسلة هواتف P40 في مؤتمر يعقد في 26 من مارس الجاري، على أن يعقد الحدث في باريس وذلك وفقاً لتصريحات سابقة من ريتشارد يو.

المصدر

هذا الموضوع أحدث التسريبات تستعرض مميزات كاميرة PENTA في هاتف P40 PRO ظهر على التقنية بلا حدود.