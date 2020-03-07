شكرا لقرائتكم خبر عن مصرع 30 شخصا جراء حادث سير كبير على طريق حمص دمشق بسوريا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - لقى 30 شخصا على الأقل مصرعهم، جراء حادث سير كبير وقع اليوم السبت على طريق حمص دمشق بسوريا، وقال مصدر فى قيادة شرطة ريف دمشق، حسبما نقلت قناة "روسيا اليوم" الإخبارية، إن: "30 شخصا لقوا مصرعهم ، فيما أصيب آخرون فى حادث سير وقع نتيجة اصطدام صهريج مع سيارة نقل ركاب وعدة سيارات على طريق حمص دمشق فى منطقة جسر بغداد".

ويأتى هذا الإعلان بعد أن تحدث ناشطون سوريون عن حادث كبير على حاجزعدرا مدخل دمشق ناتج عن فقدان السيطرة على صهريج، ما أدى لوقوع إصابات عديدة بين المدنيين.