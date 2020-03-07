شكرا لقرائتكم خبر عن الكويت تعلق جلسات مجلس الأمة أسبوعين بسبب فيروس كورونا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلن رئیس مجلس الأمة مرزوق على الغانم أن مكتب مجلس الأمة قرر تأجیل الجلسة العادیة المقرر عقدھا یومي الثلاثاء والأربعاء المقبلین لمدة أسبوعین التزاما بتوصیات منظمة الصحة العالمیة ووزارة الصحة في دولة الكویت، وقال الغانم في تغریدات نشرھا عبر حسابھ الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي (تویتر) الیوم السبت إن القرار یأتى "تغلیبا للمصلحة العامة ونظرا إلى الظروف والمستجدات الطارئة والتزاما بتوصیات منظمة الصحة العالمیة ووزارة الصحة بدولة الكویت".

وأضاف بحسب "كونا" أن قرار مكتب المجلس یقضي "بتأجیل جلسة المجلس العادیة المقرر عقدھا یومي الثلاثاء والأربعاء المقبلین الموافقین 10 و11 مارس الجاري لمدة أسبوعین لتكون یومي 24 و25 الشھر ذاتھ". وأوضح أنه تم التنسیق مع وزارة الصحة لتخصیص یومي 22 و23 من الشھر الجاري لفحص جمیع الحضور من النواب وموظفي الأمانة والإعلامیین.

وذكر أن مكتب المجلس قرر أیضا العرض على المجلس تمدید مدة دور الانعقاد الحالي بحیث لا یقل عدد الجلسات عن العدد المقرر السابق وفق الجدول الموزع داعیا المولى عز وجل أن یقي الكویت وشعبھا والمقیمین على أرضھا من كل سوء ومكروه.

Advertisements

ودعت سفارة دولة الكویت في مصر ، المواطنین الكویتیین ممن لدیھم تذاكر عودة للبلاد ابتداء من الیوم السبت ، إلى مراجعة مقر السفارة.

وقالت السفارة في بیان لها، "إنه على المواطنین الكویتیین ممن لدیھم تذاكر عودة خلال فترة ایقاف الرحلات الجویة ابتداء من الیوم مراجعة مقر السفارة بمنطقة الجیزة 6 شارع محمد صبحي ، وأيضا مؤقت للسفارة في مصر الجدیدة

وشددت السفارة الكويتية على ضرورة أن یقوم المواطنون الكویتیون بإحضار جمیع الثبوتیات الرسمیة وتذاكر السفر.

وكان مجلس الوزراء الكویتي قرر في اجتماعه الاستثنائي مساء أمس الجمعة ، وقف حركة الطیران مع سبع دول من بینھا مصر لمدة أسبوع وذلك ضمن الإجراءات الاحترازیة المتخذة لحمایة المواطنین والمقیمین من انتشار وتفشي عدوى فیروس (كورونا المستجد كوفید - 19)