شكرا لقرائتكم خبر عن المرأة الفلسطينية ترفض خطة ترامب للسلام فى اليوم العالمى للمرأة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - عقد الاتحاد العام للمرأة الفلسطينية فرع القاهرة، اليوم السبت، ندوة بمناسبة اليوم العالمى للمرأة بحضور السيدة عبلة الدجانى رئيسة الاتحاد، وعضوات الهيئة الإدارية، والدكتورة هند البديرى، والدكتورة كريمة الحفناوى عن جبهة نساء مصر، وعضوات أمانة المرأة بحزب الشعب الديمقراطى برئاسة المستشار خالد فؤاد حافظ، المستشارة منى الكراشى، والمحامية أميرة همام وزينب المليجى أمانة المرأة عن حزب مصر العربى الاشتراكى، وعدد من القيادات الحزبية والسياسية وحقوق الإنسان فى مصر.

قدمت عبلة الدجانى رئيسة الاتحاد نبذة عن صفقة القرن ومخاطرها، وشددت على رفض الاتحاد لهذه الصفقة، واشادت بنضال المرأة الفلسطينية عبر التاريخ، وفى مقدمته النضال العسكرى والسياسى، الذى تجسد فى أكثر من شخصية مناضلة فلسطينية عن رموز الصمود والقوة. من جهتها عرضت امال الاغا نائب رئيس الاتحاد ورقة عن تاريخ الاحتفال بيوم المرأة العالمى، والمرأة الفلسطينية بوجه خاص، وبيان الاتحاد العام للمرأة الفلسطينية فى رام الله فى اليوم العالمى للمرأة.

وقدمت فتحية سعيد مسؤول اللجنة الاجتماعية، التحية والعزاء للسيدات اللتى قضين فى حريق مخيم النصيرات أول أمس وهن يسعين على رزقهن. واستعرضت وسام الريس مسؤول الإعلام بالاتحاد نضال المرأة الفلسطينية ووقوفها جنبًا إلى جنب مع الرجل فى مختلف المجالات. Advertisements وأشارت الدكتورة هند البديرى الكاتبة والروائية الفلسطينية إلى تاريخ المؤامرة الصهيونية التى حيكت لفلسطين من قبل بريطانيا واللوبى الصهيونى العالمى، واكدت الدكتوره على الحقوق الثابتة للشعب الفلسطينى الذى هجر من أرضه فى العام 1948. اكدت أن ما يسمى بإسرائيل هو وهم ووصفت المستعمرات الصهيونية بالمستخربات التى زرعت لتنهب خيرات الأرض الفلسطينية، وتزرع عصابات تقتل وتدمر أصحاب الأرض وملاكها من الفلسطينيين.

ومن ناحية أخرى ألقت دكتورة كريمه الحفناوى كلمة جبهة نساء مصر، ووجهت التحية لنضال المرأة الفلسطينية، وأكدت على رفض الجبهة لخطة ترامب للسلام، وشددت على الحقوق الثابتة للشعب الفلسطينى على أرضه.

كما قدمت المستشارة منى الكراشي كلمة حزب الشعب الديمقراطى، الذى يعد من الأحزاب الوطنية التى تدعم الحق الفلسطيني والعربى، ووجهت كراشي التحية للمرأة الفلسطينية والمصرية فى عيدها، وجميع سيدات العالم.

تناول برنامج الفعالية تقديم دعاء قهوجى كلمة عن ردود الأفعال الفلسطينية على صفقة خطة ترامب للسلام وعرض دكتورة نعيمة أبو مصطفى ردود الأفعال الشعبية والدولية على الخطة، وألقت ندى عبد الرازق كلمة عن ردود الافعال الرسمية العربية والدولية على خطة ترامب، قدمت مريم عبيد ورقة عن نضال الفلسطينية دلال المغربى، وعرضت الاخت كريمان الريس كلمة عن المناضلات الفلسطينيات.

وخلصت الندوة بالتشديد على ضرورة التصدى لخطة ترامب بشتى الطرق، ومقاطعة الاحتلال الصهيونى اقتصاديا، وسياسيا، وثقافيا، ورياضيا. وأوصت بضرورة رفع درجة الوعى العربى بخطورة هذه الصفقة.