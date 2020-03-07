شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس الحكومة اللبنانية: الدين أصبح أكبر من قدرة لبنان على تحمله وتسديد فوائده والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلن رئيس الحكومة حسان دياب اليوم السبت أن الدين أصبح أكبر من قدرة لبنان على تحمله وأكبر من قدرة اللبنانيين على تسديد فوائده، مصيفا أن مجموع الدين العام تخطى 90 مليار دولار مما يشكل أكثر من 170 بالمئة من الناتج المحلي.

وأكد أن ما يقرب من 40 بالمئة من اللبنانيين تحت خط الفقر مشيرا إلى أن الفساد والهدر أنهكا كاهل الدولة،وتسائل كيف ندفع للدائنين واللبنانيون لا يستطيعون.

وأشار دياب إلى أن البلاد أعادت هيكلة ديونها بما يتناسب مع مصلحتها الوطنية عبر خوض مفاوضات.