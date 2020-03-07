شكرا لقرائتكم خبر عن البحرين: تعافى حالتين كانتا مصابتين بكورونا وعدد المتعافين يرتفع لـ6 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أفادت قناة العربية فى نبأ عاجل لها أن وزارة الصحة البحرينية بتعافى حالتين كانتا مصابتين بكورونا وعدد المتعافين يرتفع لـ6.

وكانت دولة البحرين أعلنت عن ارتفاع عدد المصابين بفيروس كورونا إلى 62 بعد تسجيل 6 حالات جديدة. وفيما أعلنت السلطات البحرينية أنها ستنقل أول دفعة من مواطنيها المتواجدين فى إيران، الثلاثاء المقبل، وسط تفشى فيروس كورونا.

وقال وليد المانع وكيل وزارة الصحة البحرينية: "نقل أول دفعة من المواطنين البحرينيين من إيران الثلاثاء المقبل"، مضيفا أنه "منذ إعلان خطة الإجلاء والجهات المعنية على اتصال مع المواطنين المتواجدين فى إيران وأهاليهم".

وأضاف المانع: "جميع العائدين من إيران ضمن خطة الإجلاء سيتم إخضاعهم للفحوصات الطبية اللازمة، ونقلهم لمراكز الحجر الاحترازى أو العزل والعلاج، وفق ما ستكشفه نتائج الفحوصات المختبرية".

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ومن جهة أخرى قالت المراكز الكورية لمكافحة الأمراض والوقاية منها إن كوريا الجنوبية أعلنت اليوم السبت عن 174 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا حتى ساعة متأخرة من مساء الجمعة ليرتفع إجمالى عدد الإصابات إلى 6767 حالة.

وأضافت المراكز أن عدد حالات الوفاة ظل دون تغيير منذ ساعة متأخرة من مساء الجمعة عند 44 حالة.

ومن جهة أخرى قالت لجنة الصحة الوطنية بالصين اليوم السبت إن البر الرئيسى سجل 99 حالة إصابة مؤكدة جديدة بفيروس كورونا يوم الجمعة بتراجع عن 143 حالة سجلت يوم الخميس.

وبهذا يرتفع مجمل حالات الإصابة المؤكدة بفيروس كورونا فى بر الصين الرئيسى حتى الآن إلى 80651 حالة. وبلغ عدد حالات الوفاة من تفشى الفيروس فى بر الصين الرئيسى 3070 حالة بنهاية يوم الجمعة بارتفاع 28 حالة عن يوم الخميس.