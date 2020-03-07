شكرا لقرائتكم خبر عن المبعوث الأممى لليمن يدعو لوقف فورى للعمليات العسكرية بالجوف والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - دعا مبعوث الأمم المتحدة الخاص لليمن مارتن جريفيث اليوم السبت إلى وقف فورى للعمليات العسكرية؛ على خلفية تجدد أعمال العنف فى محافظة الجوف شمال غرب اليمن، وقال جريفيث - فى تصريحات نقلتها قناة "العربية" الإخبارية - "وجهت الأسبوع الماضى دعوة لوقف الأنشطة العسكرية، وأكرر اليوم تلك الدعوة لوقف فورى وغير مشروط للأنشطة العسكرية وبدء عملية خفض تصعيد شاملة وجامعة تسمح بالمحاسبة والمساءلة".

وأضاف أن "اليمن يمر بمنعطف خطير، فإما أن تصمت البنادق ويتم استئناف العملية السياسية، أو ينزلق اليمن مرة أخرى لنزاع ومعاناة واسعى النطاق كما نشهد اليوم فى مأرب".

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وتابع: "يجب أن تترجم الردود الإيجابية الأولية التى تلقيتها من أطراف النزاع فى ‎اليمن بشأن هذه الدعوة لأفعال فورية على الأرض، فاليمن لا يستطيع الانتظار".

والتقى جريفيث - فى وقت سابق اليوم - محافظ مأرب اللواء سلطان العرادة وبحث معه متدفق سبعة آلاف عائلة طردتهم الميليشيات الحوثية من مديريتى الحزم والغيل.

وأعلنت اللجنة الدولية للصليب الأحمر، اليوم، أن المعارك فى الجوف شمال اليمن، تسببت فى نزوح نحو 70 ألف شخص، أو ما يقدر بعشرة آلاف أسرة، إلى محافظة مأرب المجاورة.