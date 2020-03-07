شكرا لقرائتكم خبر عن غضب تونسى كبير من محاولة الإخوان تمرير تشريع "التكفير" لتصفية المعارضة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - لا تزال جماعة الإخوان الإرهابية، في العديد من الدول تمارس انتهاكاتها ضد خصومها من أجل السيطرة على الحكم، وفى تونس تسعى جماعة الإخوان الإرهابية الممثلة في حزب النهضة، إلى سن تشريع "التكفير" في البرلمان، في خطوة اعتبرتها المعارضة ذريعة من التنظيم لتصفية خصومه.

موقع مباشر قطر، ذكر في تقرير بالفيديو له، أن النائب التونسي محمد العفاس، واحد من الموالين للإخوان، ذكر أن تشريع "التكفير" يأتي كمرجعية من مراجع العمل البرلماني" حفيظة البرلمان التونسي والبلبلة السياسية في تونس، زاعما أن التكفير حكم شرعي، الأمر الذى أغضب العديد من نواب المعارضة في تونس.

وذكر الموقع أن المعارضة التونسية: اعتبر الحزب الدستوري الحر أن التشريع هو بمثابة إعطاء الضوء الأخضر لتصفية خصوم الجماعة تحت ذريعة الدين والتأويلات الدينية.

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الجدير بالذكر أنه بشكل مفاجئ، استقال الرجل الثانى في حركة النهضة – إخوان تونس، محدثا حالة من الارتباك وخاصة بعدما فضح التنظيم وكشف المستور، فيما سيطرت حالة من الارتباك على الجماعة بتونس مؤكدين أنهم سيحاولون "اثناءه عن الاستقالة.

وتقدم البرلمانى التونسى عبد الحميد الجلاصي باستقالته رسميا الخميس من الحركة التي كان يشغل عضوية مجلس الشورى فيها، مؤكدا أن المنظومة الحزبية في تونس عموما، بما فيها النهضة، أصبحت مريضة وباتت عبئا على البلاد.

وقال عبد الحميد الجلاصى، والمعروف بأنه الرجل الثانى في حركة النهضة في تصريحات صحفية الخميس إن قرار الاستقالة من الحركة وإعلانه عنها، جاء بعد استيفائه لمحاولة الإصلاح من الداخل، موضحا أن سبب استقالته يعود أساسا إلى تخلي النهضة عن مبادئها.