شكرا لقرائتكم خبر عن قطر توقف علاج طفل بسبب معارضة والده لسياسات تميم.. فيديوجراف والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تداول مستخدمو شبكات التواصل الاجتماعى فيديوجراف يوضح تعنت السلطات القطرية فى علاج طفل، بسبب معارضة أسرته لنظام تميم.

كشف الفيديوجراف أن الطفل الذى ينتمى لأسرة القطفة كان يحتاج لقرار علاج على نفقة الدولة منذ نحو ٦ سنوات، لكن السلطات القطرية رفضت بسبب تصنيف والده ضمن المعارضين، ثم صدر مؤخرا قرار بوقف علاجه، بينما الطفل متواجد فى المستشفى بحسب تصريحات والده .

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كانت صحيفة أمريكية، قد كشفت عن تظاهر عشرات الطلاب فى جامعة كورنيل بنيويورك، لرفع الوعى بالظلم فى جميع أنحاء العالم، حيث يؤثر على المهاجرين واللاجئين، خاصة ممارسات العمل السيئة فى قطر.