ارتفاع مصابي "كورونا" بالعراق إلى 55

أعلنت وزارة الصحة العراقية، السبت، ارتفاع مصابي فيروس "كورونا" المستجد إلى 55؛ إثر تسجيل 8 إصابات جديدة.
وقالت الوزارة، في بيان، إن الوزارة "تؤكد تشخيص 8 إصابات جديدة بكورونا، هي 7 حالات في بغداد والثامنة في النجف (جنوب)".
وأضافت أنه "تم اتخاذ الإجراءات اللازمة للتعامل مع المصابين والمخالطين".
وبذلك يرتفع إجمالي عدد المصابين في العراق إلى 55؛ توفي منهم 4، فيما تعافى 4 آخرون، وفق أرقام السلطات الصحية في البلاد.
واتخذ العراق إجراءات واسعة لاحتواء تفشي الفيروس من بينها تعليق دوام المدارس والجامعات لغاية 21 مارس/آذار الجاري، فضلاً عن إغلاق الأماكن العامة من قبيل المتنزهات والمقاهي ودور السينما.
كما حظر البلد دخول الوافدين الأجانب من 11 دولة ومنع مواطنيه من السفر إلى تلك الدول وهي الصين وإيران واليابان وكوريا الجنوبية وتايلاند وسنغافورة وإيطاليا والكويت والبحرين وفرنسا وإسبانيا حتى إشعار آخر، باستثناء الوفود الرسمية والهيئات الدبلوماسية.
وحتى اليوم، أصاب الفيروس قرابة 105 ألفا حول العالم في 100 دولة وإقليم، توفي منهم أكثر من 3500، أغلبهم في الصين وكوريا الجنوبية وإيران وإيطاليا، وأدى إلى تعليق العمرة، وتأجيل أو إلغاء فعاليات رياضية وسياسية واقتصادية حول العالم، وسط جهود متسارعة لاحتواء المرض.
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