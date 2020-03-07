اليمن.. سلسلة إجراءات لمنع وصول كورونا

اليمن / مبارك محمد / الخليج 365

أقرت الحكومة اليمنية، السبت، سلسلة من الإجراءات لمنع وصول فيروس كورونا إلى البلاد.

وقالت وزارة الخارجية اليمنية، في بيان نقلته وكالة الأنباء الرسمية، إنه "يجب على جميع مواطني الدول الأخرى الراغبين بزيارة اليمن عبر جميع المنافذ، الإفصاح فيما إذا سبق لهم زيارة إيران أو إحدى الدول المصابة بفيروس كورونا بشكل كبير خلال الـ 14 يوما السابقة لوصولهم اليمن".

وحثت الوزارة، شركات النقل الجوي والبري وخدمات طيران الأمم المتحدة، على ضرورة الالتزام بتعبئة نموذج خاص بالإفصاح عن السفر لجميع المسافرين لليمن وتسليمه عند الوصول إلى مطارات ومنافذ البلاد.

كما دعت اليمنيين إلى الالتزام بحظر السفر إلى إيران أو أي من الدول التي تشهد انتشارا كبيرا للفيروس.

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وقررت الوزارة تعليق العمل بتأشيرات دخول الأراضي اليمنية بشكل مؤقت وحتى إشعار آخر، لأي مواطن أجنبي قادم من الدول الموبوءة بالفيروس، إلا أن الخارجية اليمينة استثنت من هذا القرار أي شخص يثبت عدم إصابته بكورونا.

وفي صنعاء الخاضعة لسيطرة مسلحي جماعة الحوثيين، أقرت اللجنة العليا لمكافحة الأوبئة، إجراء فحص طبي لجميع الوافدين للبلاد، بحسب النسخة الحوثية من وكالة "سبأ".

وتضمن قرار اللجنة ذاتها، وفق الوكالة، تطبيق الحجر الصحي المنزلي لمدة 14 يوما على القادمين من 12 دولة هي: الصين، وكوريا الجنوبية، وإيطاليا، وإيران، واليابان، والكويت، والبحرين، والإمارات، والولايات المتحدة، وفلسطين، وفرنسا.

ولم تعلن السلطات اليمنية سواء في المناطق الخاضعة للحكومة أو الواقعة تحت سيطرة الحوثيين، عن تسجيل أي حالة إصابة بكورونا.

ويشهد اليمن، منذ أكثر من 5 سنوات، حربا بين القوات الموالية للحكومة ومسلحي جماعة "الحوثي"، المسيطرين على محافظات، بينها العاصمة صنعاء، منذ سبتمبر/ أيلول 2014.وحتى السبت، أصاب الفيروس قرابة 105 آلاف حول العالم في 100 دولة وإقليم، توفي منهم أكثر من 3500، أغلبهم في الصين وكوريا الجنوبية وإيران وإيطاليا، وأدى إلى تعليق العمرة، وتأجيل أو إلغاء فعاليات رياضية وسياسية واقتصادية حول العالم، وسط جهود متسارعة لاحتواء المرض.

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