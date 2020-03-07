"صحة غزة" تحذّر من احتكار أو رفع أسعار "الكمّامات"

غزة/ نور أبو عيشة/ الخليج 365

حذّرت وزارة الصحة الفلسطينية في قطاع غزة، السبت، المؤسسات الصيدلانية من احتكار أو رفع أسعار المعقّمات والكمّامات وكافة المستلزمات الطبية، في سياق التدابير الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا.

وقال منير البرش، مدير عام الصيدلة بالوزارة، في تصريح صحفي "هذه السلوكيات من احتكار ورفع للأسعار تثير مخاوف وهلع المواطنين".

وأوضح البرش أن طواقم الإدارة العامة للصيدلة "بالتعاون مع المباحث الطبية وحماية المستهلك، ستجري جولات تفتيش للرقابة على أسعار تلك المستلزمات".

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وشددت الوزارة على أنها ستتخذ "إجراءات قانونية بحق المخالفين".

وحسب وزارة الصحة، فإن قطاع غزة يخلو من إصابات كورونا، في حين أن الضفة الغربية سجلت وجود نحو 19 إصابة.

وأغلقت المؤسسات التعليمية من مدارس وجامعات، السبت، أبوابها، لفترات زمنية متباعدة، كإجراء احترازي من الفيروس.

وأوصت الوزارة، سكان القطاع، السبت، بعدم مغادرة غزة إلا في حال الضرورة حفاظا على سلامتهم.وحتي السبت، أصاب الفيروس قرابة 105 ألفا حول العالم في 100 دولة وإقليم، توفي منهم أكثر من 3500، أغلبهم في الصين وكوريا الجنوبية وإيران وإيطاليا، وأدى إلى تعليق العمرة، وتأجيل أو إلغاء فعاليات رياضية وسياسية واقتصادية حول العالم، وسط جهود متسارعة لاحتواء المرض.

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