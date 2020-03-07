فلسطين.. ارتفاع إصابات كورونا إلى 19

أيسر العيس/ الخليج 365

أعلنت فلسطين، السبت، تسجيل 3 إصابات جديدة بفيروس كورونا ليرتفع إجمالي العدد إلى 19.

وقال المتحدث باسم الحكومة الفلسطينية، إبراهيم ملحم، في بيان، إن "وزارة الصحة أفادت بارتفاع أعداد المصابين بفيروس كورونا في مدينة بيت لحم (جنوب الضفة الغربية) إلى 19 إصابة، بعد تسجيل 3 إصابات جديدة".

وأوضح ملحم، أن المصابين الجدد ممن خالطوا مصابين سابقين تواجدوا في فندق "أنجل" بمدينة بيت لحم.

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والجمعة، أعلنت وزيرة الصحة الفلسطينية مي كيلة، في بيان، "ارتفاع عدد المصابين بالفيروس إلى 16مصابا بعد تسجيل 9 إصابات في بيت لحم".

والخميس، أعلنت الحكومة الفلسطينية تسجيل أولى الإصابات بالفيروس في بيت لحم، بعد اختلاط فلسطينيين بوفد يوناني زار فندق "أنجل"، وتبين إصابة بعض أفراده بالفيروس، بعد عودتهم إلى بلدهم.

وحتى السبت، أصاب الفيروس قرابة 105 آلاف حول العالم في 100 دولة وإقليم، توفي منهم أكثر من 3500، أغلبهم في الصين وكوريا الجنوبية وإيران وإيطاليا، وأدى إلى تعليق العمرة، وتأجيل أو إلغاء فعاليات رياضية وسياسية واقتصادية حول العالم، وسط جهود متسارعة لاحتواء المرض.

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