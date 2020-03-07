كربلاء تقاضي من يخفى سفره لبلدان موبوءة بـ"كورونا"

بغداد / علي جواد / الخليج 365

قررت محافظة كربلاء جنوبي العراق، السبت، إحالة كل من يخفي سفره إلى بلدان موبوءة بفيروس "كورونا" المستجد إلى القضاء.

يأتي ذلك على خلفية وفاة امرأة مسنة في كربلاء، الجمعة، بعد أيام من دخولها المستشفى، دون أن تكشف عائلتها عن سفرها إلى إيران، ليتضح لاحقا إصابتها بـ"كورونا"؛ ما دفع المستشفى إلى تطبيق الحجر الصحي على جميع الأطباء والممرضين الذين تعاملوا مع المريضة وعوائلهم.

وقالت محافظة كربلاء، في بيان لها، إن "خلية الأزمة" الخاصة بمكافحة "كورونا" اتخذت، اليوم، عدد من القرارات على خلفية وفاة هذه المريضة؛ والأضرار التي تسبب فيها قلة الوعي الصحي وعدم إبلاغ الدوائر الصحية بقدومها من دولة موبوءة بالفيروس.

وأضافت أن "الخلية الأزمة التابعة لها قررت إحالة أي مواطن إلى القضاء في حالة إخفائه لمعلومات عن سفره؛ لأن ذلك يشكل خطرا على سلامته وسلامة عائلته والمجتمع وقد تصل مدة الحكم إلى 5 سنوات".

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وأشارت المحافظة إلى أن خلية الأزمة قررت، أيضا، استضافة كافة العوائل القادمة من السفر لمدة 14 يوما في فنادق تم تخصيصها من قبل الحكومة المحلية.

وسجل العراق 47 إصابة بـ"كورونا"، جميعها لأشخاص قدموا من إيران، توفي منهم 4 مرضى، فيما تعافى 4 آخرون، وفق أرقام السلطات الصحية في البلاد.

واتخذ العراق إجراءات واسعة لاحتواء تفشي الفيروس من بينها تعليق دوام المدارس والجامعات لغاية 21 مارس/آذار الجاري، فضلا عن إغلاق الأماكن العامة من قبيل المتنزهات والمقاهي ودور السينما.

كما تم حظر دخول الوافدين الأجانب من 11 دولة، ومنع مواطنيها من السفر إلى تلك الدول وهي الصين، وإيران، واليابان، وكوريا الجنوبية، وتايلاند، وسنغافورة، وإيطاليا، والكويت، والبحرين، وفرنسا، وإسبانيا، حتى إشعار آخر، باستثناء الوفود الرسمية والهيئات الدبلوماسية.

وحتي اليوم، أصاب الفيروس قرابة 105 ألفا حول العالم في 100 دولة وإقليم، توفي منهم أكثر من 3500، أغلبهم في الصين وكوريا الجنوبية وإيران وإيطاليا، وأدى إلى تعليق العمرة، وتأجيل أو إلغاء فعاليات رياضية وسياسية واقتصادية حول العالم، وسط جهود متسارعة لاحتواء المرض.الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.