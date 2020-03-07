شكرا لقرائتكم خبر عن «المركز الوطني للزلازل» يكشف حقيقة «بركان أم جرسان» والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

كشف المركز الوطني للزلازل والبراكين التابع لهيئة المساحة الجيولوجية، حقيقة أدخنة كهف أم جرسان التابع لمركز الثمد بمحافظة خيبر بالمدينة المنورة.

وأوضح فريق فني متخصص من قسم البراكين بالمركز؛ اليوم السبت، أن الأدخنة ناشئة عن حريق لمخلفات الطيور وليست صهيراً بركانياً، كما تم تداوله عبر وسائل التواصل الاجتماعي مؤخراً.

يذكر أن الدفاع المدني بالمدينة المنورة أكد في وقت سابق أن الأدخنة ناتجة عن اشتعال مخلفات حيوانية مطمورة تحت الأرض تم إشعالها بمصدر خارجي.