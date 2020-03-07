البريد السعودي: إجراءات للوقاية من «كورونا».. إيقاف البصمة والانتدابات

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جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير: قرر البريد السعودي، اليوم السبت، اتخاذ عدد من الإجراءات الإجراءات الاحترازية لمنع انتشار ⁧‫فيروس كورونا المستجد. واشتملت هذه القرارات والإجراءات إيقاف العمل مؤقتاً بنظام ⁧‫البصمة لإثبات حضور وانصراف الموظفين، إضافةً للإيقاف المؤقت للانتدابات الداخلية والخارجية، و”خارج الدوام”. كما قررت البريد، إيقاف مبادرات التغيير الثقافي التي تتطلب حضور الموظفين، وكذلك قرار باستخدام البريد الإلكتروني في التعاملات والمخاطبات وإيقاف التعامل الورقي.

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