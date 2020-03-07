الامارات تعلق دورات التدريب المدرسية

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ابوظبي: طلبت وزارة التربية والتعليم الاماراتية من المؤسسات ومراكز التدريب والمعاهد ومكاتب الخدمات التعليمية عدم عقد أي دورات أو محاضرات أو فعاليات تستوجب تواجد أي متدربين في مرافقها لمدة أربعة أسابيع، وذلك على خلفية أزمة فيروس كورونا المستجد.

ويبدأ تعليق الدورات من 8 آذار/مارس وحتى 4 نيسان/أبريل 2020 في إطار "الجهود والخطوات الوقائية والاحترازية لضمان الحفاظ على سلامة المتدربين والعاملين وبما يتماشى مع الجهود الرامية إلى الحد من انتشار فيروس كورونا" المستجد، وفق تعميم للوزارة.

وتضمن التعميم أنه يمكن عقد الدورات أو المحاضرات أو الفعاليات "عن طريق وسائل التعليم عن بعد خلال الفترة المذكورة ".

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ويلتزم "جميع منتسبي المؤسسة من متدربين وعاملين باتباع تعليمات السلطات المختصة بضرورة تجنب السفر نظرا للوضع الحالي لفيروس كورونا المستجد وتفشيه في عدة دول ويتعين على المؤسسة ضرورة إخطار منتسبيها بذلك".

كما يلتزم "جميع منتسبي المؤسسة من متدربين وعاملين في حال القدوم من السفر خارج الدولة بعمل الفحص الطبي اللازم والبقاء في الحجر الصحي المنزلي لمدة 14 يوما لحين التأكد من سلامة المسافر وفي حال التأكد من الإصابة بالفيروس فإنه سيتم تطبيق إجراءات العزل الصحي في المنشآت الصحية" .

سجلت الامارات 45 إصابة بالفيروس وعلقت التعليم في المدارس لمدة أربعة أسابيع اعتبارا من الأحد.