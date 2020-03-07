اتصال بين ولي عهد ابوظبي وبوريس جونسون

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ابوظبي: تلقى الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة الاماراتية اتصالا هاتفيا من بوريس جونسون رئيس وزراء بريطانيا بحثا خلاله علاقات التعاون. استعرض المسؤولان بحسب بيان رسمي "مجمل القضايا والملفات الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك إضافة إلى آخر المستجدات الراهنة التي تشهدها منطقة الشرق الأوسط والجهود المبذولة بشأنها وتبادلا وجهات النظر حولها". وأكد الجانبان "حرصهما على دعم علاقات الصداقة وتطوير التعاون والعمل المشترك بين دولة الإمارات وبريطانيا في مختلف الجوانب الاقتصادية والتجارية والسياسية بما يحقق مصالحهما المتبادلة وتطلعات شعبيهما". كما شددا على "أهمية تكثيف المجتمع الدولي الجهود والمساعي المشتركة لتحقيق السلام وتعزيز أسس الأمن والاستقرار والتنمية في المنطقة وضمان مستقبل أفضل لشعوبها". وبريطانيا حليف رئيسي للإمارات وشريك تجاري واقتصادي مهم.



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