ارتفاع إصابات "كورونا" في الكويت إلى 61

دبي - بواسطة محمد فارس © Getty جميع المصابين في الكويت بحالة صحية جيدة عدا حالتين.

وأظهر بيان لوزارة الصحة بشأن فيروس كورونا المستجد، تسجيل ثلاث حالات إصابة جديدة بكوفيد-19 (فيروس كورونا المستجد)، جميعها مرتبطة بالسفر إلى إيران، ليصبح إجمالي عدد الحالات 61 إصابة.

وجاء في البيان أن حالة واحدة تماثلت للشفاء. وأشارت الوزارة إلى أن جميع المصابين بحالة صحية جيدة، عدا حالتين في العناية المركزية، لاتزال إحداهما حرجة.

وأوقفت الكويت الرحلات الجوية من وإلى مصر ولبنان وسوريا وبنغلادش والفلبين والهند وسريلانكا لمدة أسبوع، ومنعت دخول الأجانب الذين كانوا في هذه البلدان خلال الأسبوعين الماضيين.

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وأغلقت الكويت أيضا ميناء الدوحة، الذي تستخدمه بشكل رئيسي الصنادل والسفن الصغيرة، لتجنب الاحتكاك مع طواقم من إيران التي باتت بؤرة للمرض الذي نشأ في الصين.

والخميس الماضي، قالت حكومة الكويت إنها أوقفت قرارا يطالب المسافرين من عشر دول، بينها الهند وتركيا ومصر، بتقديم شهادات معتمدة من سفارات بلادهم بخلوهم من فيروس كورونا.

وقال مجلس الوزراء إن السلطات تعمل على التوصل إلى إجراءات عملية تضمن سلامة المسافرين والمواطنين.

وكانت الإدارة العامة للطيران المدني قالت، الأسبوع الماضي، إن المسافرين الذين لن يقدموا تلك الشهادات لن يسمح لهم بدخول الكويت.