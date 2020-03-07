العراق.. أنباء عن إصابة مرجع ديني بارز بفيروس "كورونا"

دبي - بواسطة محمد فارس © Mohsen Almodarresi

قال محسن المدرسي، نجل المرجع الديني العراقي، هادي المدرسي، إن والده أصيب بفيروس "كورونا" ويخضع حاليا للعلاج.

وأوضح المدرسي في تدوينة على صفحته في موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، اليوم السبت، أن والده المقيم في إيران "يتماثل حاليا للشفاء من مرض يشك الأطباء بأنه الوباء المنتشر".

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ونشر مكتب المدرسي لاحقا تسجيلا له دعا فيه بالشفاء العاجل لجميع المصابين بالفيروس، قال فيه إن "الصحة والمرض هما وجهان لعملة واحدة، فالصحة والمرض كلاهما قد يكونان نعمة للإنسان".

المصدر: RT