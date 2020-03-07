تسجيل إصابات جديدة بـ"كورونا" في قطر والكويت

دبي - بواسطة محمد فارس © Reuters

أعلنت وزارة الصحة القطرية، السبت، تسجيل إصابة جديدة مؤكدة بفيروس "كورونا"، لمواطن عائد من إيران، ليصل عدد الإصابات بالفيروس إلى 12، في وقت أعلنت الكويت تسجيل 3 إصابات جديدة.

وأوضحت الوزارة القطرية، عبر تويتر، أن المواطن المذكور خضع للحجر الصحي فور وصوله للبلاد، وتم إدخاله إلى مركز الأمراض الانتقالية تحت العزل التام، وهو حاليا في حالة صحية مستقرة​​​.

وأكدت وزارة الصحة العامة في قطر، أن المريض لم يخالط أفراد المجتمع منذ وصوله، ولا تزال مؤشرات انتشار المرض في الدولة منخفضة.

بدورها، أعلنت وزارة الصحة الكویتیة السبت، تسجیل ثلاث إصابات جدیدة بفیروس كورونا في البلاد خلال الأربع وعشرین ساعة الماضیة، لیصبح عدد الحالات المصابة بالفیروس 61 حالة حتى الآن، شفیت حالة واحدة منھا سابقا.

وقال المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة الكويتية عبد الله السند إن الحالات الثلاث كانت موجودة في الحجر الصحي الإلزامي ومرتبطة بالسفر إلى إیران.

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فيديو من Reuters