تسجيل إصابات جديدة بـ"كورونا" في قطر والكويت

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أعلنت وزارة الصحة القطرية، السبت، تسجيل إصابة جديدة مؤكدة بفيروس "كورونا"، لمواطن عائد من إيران، ليصل عدد الإصابات بالفيروس إلى 12، في وقت أعلنت الكويت تسجيل 3 إصابات جديدة.
وأوضحت الوزارة القطرية، عبر تويتر، أن المواطن المذكور خضع للحجر الصحي فور وصوله للبلاد، وتم إدخاله إلى مركز الأمراض الانتقالية تحت العزل التام، وهو حاليا في حالة صحية مستقرة.
وأكدت وزارة الصحة العامة في قطر، أن المريض لم يخالط أفراد المجتمع منذ وصوله، ولا تزال مؤشرات انتشار المرض في الدولة منخفضة.
بدورها، أعلنت وزارة الصحة الكویتیة السبت، تسجیل ثلاث إصابات جدیدة بفیروس كورونا في البلاد خلال الأربع وعشرین ساعة الماضیة، لیصبح عدد الحالات المصابة بالفیروس 61 حالة حتى الآن، شفیت حالة واحدة منھا سابقا.
وقال المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة الكويتية عبد الله السند إن الحالات الثلاث كانت موجودة في الحجر الصحي الإلزامي ومرتبطة بالسفر إلى إیران.
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وضع سياح أمريكيين في الحجر الصحي بفندق ببيت لحم بسبب كورونا وارتفاع الإصابات به في الإمارات وقطر
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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على MSN Saudi Arabia وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.