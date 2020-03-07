مصر للطيران تلغي رحلاتها اليومية إلى الكويت

دبي - بواسطة محمد فارس © Getty طالبت مصر للطيران الركاب بمراجعة وتعديل حجوزاتهم.

وطالبت مصر للطيران الركاب، في بيان رسمي، بمراجعة وتعديل حجوزاتهم في مكاتب الشركة أو وكيلهم السياحي، أو من خلال الموقع الإلكتروني أو الاتصال بمركز الخدمة التليفونية.

وكانت الكويت قد أوقفت الرحلات الجوية من وإلى مصر ولبنان وسوريا وبنغلادش والفلبين والهند وسريلانكا لمدة أسبوع، ومنعت دخول الأجانب الذين كانوا في هذه البلدان خلال الأسبوعين الماضيين.

وأغلقت الكويت أيضا ميناء الدوحة، الذي تستخدمه بشكل رئيسي الصنادل والسفن الصغيرة، لتجنب الاحتكاك مع طواقم من إيران التي باتت بؤرة للمرض الذي نشأ في الصين.

والخميس الماضي، قالت حكومة الكويت إنها أوقفت قرارا يطالب المسافرين من عشر دول، بينها الهند وتركيا ومصر، بتقديم شهادات معتمدة من سفارات بلادهم بخلوهم من فيروس كورونا.

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وقال مجلس الوزراء إن السلطات تعمل على التوصل إلى إجراءات عملية تضمن سلامة المسافرين والمواطنين.

وكانت الإدارة العامة للطيران المدني قالت، الأسبوع الماضي، إن المسافرين الذين لن يقدموا تلك الشهادات لن يسمح لهم بدخول الكويت.

وكانت وزارة الصحة المصرية ومنظمة الصحة العالمية أعلنتا، الجمعة، اكتشاف 12 حالة حاملة لفيروس كورونا، على متن باخرة نيلية في جنوب البلاد.

والحالات الحاملة للفيروس هي تلك التي لا تظهر عليها أعراض المرض مثل الحمى.

وقالت ماريا فان كيركوف خبيرة الأوبئة في منظمة الصحة العالمية، الخميس الماضي، إن المنظمة لا تعتبر انتقال المرض عبر حاملي الفيروس عاملا رئيسيا في انتشاره.

وذكرت في إفادة صحفية، في جنيف "نعلم أن هذا ممكن، لكننا لا نعتقد أنه عامل رئيسي لانتقال العدوى".