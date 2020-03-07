العثماني: البوليساريو في أكبر عزلة دبلوماسية منذ 40 سنة

الرباط/ خالد مجدوب/ الخليج 365

قال سعد الدين العثماني رئيس الحكومة المغربية، السبت، إن "المرحلة الحالية تشكل أكبر عزلة دبلوماسية للبوليساريو منذ 40 سنة".

جاء في كلمة للعثماني الأمين العام لحزب العدالة والتنمية (قائد الائتلاف الحكومي) في لقاء بمدينة العيون (كبرى مدن إقليم الصحراء).

وأوضح أن "عددا من الدول سحبت اعترافها بالبوليساريو منذ مدة، ومؤخرا ارتفع هذه العدد بشكل ملحوظ".

وأضاف العثماني أن "عدد الدول التي تعترف بالبوليساريو انخفض لأقل من 28 دولة من أصل 84 في السابق".

وأكد أن التعامل مع قضية الصحراء يتطلب مقاربة شمولية تدمج الأبعاد التنموية والإنسانية والاجتماعية. وانتقد بعض الجهات (لم يحددها) التي تقوم بالهجوم على بلاده، وتستهدف استقراره وأمنه.

ويشهد إقليم الصحراء منذ عام 1975 نزاعا بين المغرب وجبهة "البوليساريو"، وذلك بعد إنهاء الاحتلال الإسباني وجوده في المنطقة، ليتحول إلى مواجهة مسلحة بين الجانبين، توقفت عام 1991، بتوقيع اتفاق لوقف إطلاق النار، برعاية الأمم المتحدة.

وتقترح الرباط حكما ذاتيا موسعا تحت سيادتها، بينما تدعو "البوليساريو" إلى استفتاء لتقرير المصير، وهو طرح تدعمه الجزائر، التي تؤوي عشرات الآلاف من اللاجئين من الإقليم.

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