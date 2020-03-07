الخرطوم.. تحالف معارض يدعو لـ"مؤتمر جامع" ينهي أزمات السودان

الخرطوم / الخليج 365

دعت "تنسيقية القوى الوطنية" السودانية، السبت، الاتحاد الإفريقي إلى دعم قيام مؤتمر جامع في السودان لحل مشاكل البلاد الاقتصادية والسياسية.

وقال القيادي في التنسيقية تاج الدين بانقا، في تصريح للأناضول، إن "وفدا من التنسيقية، التقى الجمعة، مع رئيس مفوضية الاتحاد الإفريقي موسى فكي بالخرطوم، وقدم له ورقتين حول رؤيتنا لتدابير الفترة الانتقالية وتحقيق السلام الشامل بالسودان".

وأضاف: "أوضحنا لفكي، أن السلام لن يتم في إطار ثنائي جزئي إقصائي بل في إطار قومي".

وتابع: "طالبنا رئيس المفوضية الإفريقية، بدعم قيام مؤتمر جامع للتوافق السياسي، وحل مشاكل البلاد الاقتصادية والسياسية يجمع حاملي السلام، والقوى السياسية السودانية، وممثلي لدول الجوار، والاتحاد الإفريقي، والأمم المتحدة، وأصدقاء السودان".

و"تنسيقية القوى الوطنية السودانية" تضم 179 حزبا وحركة مسلحة وتحالفا شبابيا في 7 كتل سياسية كبيرة شارك معظمها في عملية الحوار الوطني مع نظام الرئيس المعزول عمر البشير.

‎ومن أبرز الكتل المتحالفة في التنسيقية، كتلة "الجهة الوطنية للتغيير"، والتي من أبرز أحزابها حركة "الإصلاح الآن" بقيادة غازي صلاح الدين، وكتلة "تحالف القوى السياسية السودانية"، وأكبر أحزابها "المؤتمر الشعبي" الذي أسسه الراحل حسن الترابي.

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والجمعة، أشاد فكي، خلال مؤتمر صحفي في الخرطوم على هامش زيارة أجراها للبلاد، بما قامت به الخرطوم وكل الأطراف في عاصمة جنوب السودان جوبا، من أجل تحقيق السلام.

وقال فكي، إن "السلام هو من أولويات المرحلة الانتقالية".

وبدأت بالسودان، في 21 أغسطس/ آب الماضي، فترة انتقالية تستمر 39 شهرًا وتنتهي بإجراء انتخابات، ويتقاسم خلالها السلطة كل من الجيش وتحالف "إعلان قوى الحرية والتغيير"، قائد الحراك الشعبي.

وإحلال السلام أحد أبرز الملفات في السودان منذ أن عزلت قيادة الجيش، في 11 أبريل/ نيسان الماضي، عمر البشير من الرئاسة (1989: 2019)؛ تحت ضغط احتجاجات شعبية مناهضة لحكمه.

وتركز المفاوضات التي تجري بين الحكومة وحركات المعارضة المسلحة، بوساطة جنوب السودان، في العاصمة جوبا، على 5 مسارات، هي: إقليم دارفور (غرب)، ولايتا جنوب كردفان، والنيل الأزرق، شرقي السودان، شمالي السودان، ووسط السودان.‎ الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.