الإغاثة التركية بـ"قونية" تسعى لبناء منازل لألفي نازح في إدلب

قونية (تركيا) / الخليج 365

يسعى فرع هيئة الإغاثة التركية في ولاية قونية وسط البلاد إلى بناء منازل لنحو ألفي نازح في محافظة إدلب شمال غربي سوريا.

وقال رئيس فرع الهيئة في قونيا، حسن حسين أويصال، في لقاء مع الخليج 365، إن آلاف السوريين النازحين في إدلب قرب الحدود مع تركيا في إدلب يعيشون بالمخيمات في ظل ظروف صعبة جدا.

وأضاف أنهم أطلقوا حملة لحل أزمة السكن لدى النازحين من ريف حلب وجنوب إدلب باتجاه الحدود التركية.

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وأفاد في هذا الخصوص بأن الهيئة ستبني 350 منزلا من الطوب للنازحين؛ الأمر الذي سيساهم في توفير السكن لحوالي ألفي شخص.

ولفت إلى أن حوالي 4 ملايين لاجئ سوري يعيشون في تركيا، مؤكدا أن الشعب التركي استضاف المظلومين على مر التاريخ دون النظر إلى أديانهم وأعراقهم ومذاهبهم.

وأشار إلى أنهم سيبنون هذه المنازل بهدف التصدي لمشروع التغيير الديموغرافي الذي يسعى النظام السوري لتنفيذه في المنطقة.

وأضاف أن جمعيات ومنظمات إغاثية تركية مختلفة تسعى لبناء حوالي 20 ألف منزل لإيواء النازحين.

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