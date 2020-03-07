لجنة شعبية بغزة: معدل بطالة النساء يقترب من 90 بالمائة

غزة/ نور أبو عيشة/ الخليج 365

قالت لجنة شعبية فلسطينية، السبت، إن معدل البطالة في صفوف النساء في قطاع غزة يقترب من 90 بالمائة.

جاء ذلك في بيان مقتضب لجمال الخضري، رئيس اللجنة الشعبية لكسر الحصار عن القطاع، بمناسبة يوم المرأة العالمي، الموافق 8 مارس/ آذار من كل عام، والذي يوافق غدا الأحد.

وأضاف الخضري: "معدل البطالة بين النساء في غزة ارتفع بشكل ملحوظ، وزاد بنسبة 16 بالمائة خلال العامين الماضيين، ليقترب اليوم من 90 بالمائة".

وحسب المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان (مقره جنيف)، فإن نسبة البطالة في قطاع غزة، وصلت مع بداية 2020، إلى 52 بالمائة.

وبيّن الخضري، أن النساء الفلسطينيات يشكّلن حوالي نصف المجتمع بنسبة وصلت إلى 49 بالمائة.

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واستكمل قائلاً: "المرأة الفلسطينية تعاني بسبب الاعتداءات الإسرائيلية، وأبرزها الحصار في غزة والاستيطان والجدار والملاحقة في الضفة الغربية ومدينة القدس المحتلة".

ودعا الخضري إلى ضرورة منح المرأة الفلسطينية "المزيد من الرعاية والاهتمام لدورها المهم في تعزيز صمود المجتمع".

وتفرض إسرائيل منذ نحو 13 عاما حصارا مشددا على غزة، ما أدى إلى زيادة كبيرة في نسب الفقر والبطالة في القطاع المكتظ بالسكان.

وقال المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان، نهاية يناير/ كانون أول الماضي، إن نصف سكان القطاع فقراء، فيما يتلقى 4 أشخاص من بين كل 5 مساعدات مالية.

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