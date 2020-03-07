الوفاق الليبية: تدمير مخزن ذخيرة لميليشيات حفتر جنوب طرابلس

وليد عبد الله / الخليج 365

أعلنت قوات حكومة الوفاق الوطني السبت، تدمير مخزناً للذخيرة تابع لميليشيات اللواء المتقاعد خليفة حفتر في قصر بن غشير جنوب طرابلس.

جاء ذلك في تصريح للناطق باسم قوات حكومة الوفاق الوطني محمد قنونو نشره المركز الإعلامي لعملية بركان الغضب على صفحته في فيس بوك.

وقال قنونو إن "استهداف مخازن الذخيرة لمليشيات حفتر، جاء رداً على استهداف المدنيين خلف خطوط القتال بالعاصمة طرابلس".

Advertisements وأشار إلى أن قوات الوفاق ملتزمة بتعليمات قيادة العملية بالتعامل بحزم و بقوة مع الميليشيات الغادرة واستهداف مصادر النيران. وتتواصل انتهاكات حفتر لوقف إطلاق النار القائم بمبادرة تركية روسية، في تحدّ لقرار مجلس الأمن الداعي إلى الالتزام به.

وتشن قوات حفتر منذ 4 أبريل/ نيسان 2019، هجوما للسيطرة على طرابلس، مقر حكومة الوفاق، التي ينازعها حفتر على الشرعية والسلطة.الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.

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