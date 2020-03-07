"كورونا" العراق.. إغلاق دوائر حكومية ومزارات دينية ووقف قطارات

بغداد / إبراهيم صالح / الخليج 365



أعلنت السلطات العراقية، السبت، عن سلسلة إجراءات جديدة لمواجهة فيروس كورونا، بينها إغلاق دوائر حكومية ومزارات دينية وإيقاف تسيير رحلات القطارات بين بغداد ومدن الجنوب.



وقال مدير عام الأحوال المدنية والجوازات والإقامة (تابعة للداخية) اللواء نشأت ابراهيم الخفاجي في بيان، إنه "تقرر توقف العمل بإصدار المستمسكات الثبوتية في جميع دوائر مديرية الأحوال المدنية والجوازات والإقامة اعتباراً من يوم غد الأحد ولمدة أسبوع".



وأضاف الخفاجي، أن "الحالات الإنسانية والحرجة مستثناة من القرار".



كما قررت خلية الأزمة الخاصة بمكافحة كورونا في محافظة المثنى (جنوب)، "غلق جميع المزارات الدينية في المحافظة لمدة 15 يوماً".



وأضافت الخلية، وفق ما أورده التلفزيون الحكومي، أنها قررت حصر دخول مدينة السماوة (مركز محافظة المثنى) عبر بوابة واحدة فقط ليتسنى فحص الداخلين إليها.



من جانبها، أعلنت وزارة النقل العراقية، إيقاف حركة القطارات بين العاصمة بغداد وصولاً إلى محافظة البصرة أقصى الجنوب.



Advertisements

وقالت الوزارة في بيان تلقت الخليج 365 نسخة منه، إن القرار يسري اعتباراً من السبت ولغاية إشعار آخر، دون تحديد تاريخ معين.



بدورها، قالت نقابة الصحفيين العراقيين في بيان، إنها أوقفت أعمالها اعتباراً من الأحد ولمدة أسبوع.



وسجل العراق 47 إصابة مؤكدة بفيروس كورونا، جميعها لأشخاص قدموا من إيران، توفي منهم 4 مرضى، فيما تعافي 4 آخرون، وفق أرقام السلطات الصحية في البلاد.



واتخذ العراق إجراءات واسعة لاحتواء تفشي الفيروس من بينها تعليق دوام المدارس والجامعات لغاية 21 آذار/مارس الجاري، فضلاً عن إغلاق الأماكن العامة من قبيل المتنزهات والمقاهي ودور السينما.



كما تم حظر دخول الوافدين الأجانب من 11 دولة، ومنع مواطنيها من السفر إلى تلك الدول وهي الصين، وإيران، واليابان، وكوريا الجنوبية، وتايلاند، وسنغافورة، وإيطاليا، والكويت، والبحرين، وفرنسا، وإسبانيا، حتى إشعار آخر، باستثناء الوفود الرسمية والهيئات الدبلوماسية.وأصاب الفيروس أكثر من 100 ألف حول العالم في 93 دولة و3 أقاليم ذاتية الحكم، توفي منهم قرابة 3500، أغلبهم في الصين وكوريا الجنوبية وإيران وإيطاليا، وأدى إلى تعليق العمرة، وتأجيل أو إلغاء فعاليات رياضية وسياسية واقتصادية حول العالم، وسط جهود متسارعة لاحتواء المرض.

وأعلنت منظمة الصحة العالمية، نهاية يناير/ كانون الثاني الماضي، حالة الطوارئ على نطاق دولي لمواجهة تفشي الفيروس، الذي أثار حالة رعب تسود العالم.

الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.