شكرا لقرائتكم خبر عن أمانة العاصمة: تأجيل فعالية «بسطة الرياض» حتى إشعار آخر والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

أعلنت أمانة منطقة الرياض، اليوم السبت، تأجيل فعالية “بسطة الرياض” التي تقام في شارع التحلية كل يوم سبت، وذلك حتى إشعار آخر.

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وقالت الأمانة، فhttps://twasul.info/1499280/أمانة-العاصمة-تأ…فعالية-بسطة-الري/ي بيان لها، إن قرار التأجيل يأتي في إطار الجهود المبذولة للحد من التجمعات البشرية، وتماشيًا مع الإجراءات الوقائية والتدابير الاحترازية لمنع انتشار فيروس كورونا.

وكانت “أمانة الرياض” قد اتخذت عددًا من الإجراءات الوقائية لمنع انتشار فيروس كورونا في الأسواق التجارية والمطاعم والمحلات، حيث وجهت الأسواق التجارية الكبرى بتعقيم عربات التسوق ووضع معقمات.

كما وجهت أمانة منطقة الرياض، المجمعات التجارية بوضع معقمات في دورات المياه وفي أنحاء المجمعات.