شكرا لقرائتكم خبر عن غداً.. بدء الدوام الصيفي في مدارس الرياض والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير: أعلنت إدارة تعليم منطقة الرياض بدء العمل بالدوام الصيفي بجميع مدارس المنطقة اعتباراً من يوم غد الأحد. وأوضحت إدارة التعليم، في بيان لها، أنه بموجب الدوام الصيفي سيكون الاصطفاف الصباحي بالمدارس عند الساعة 6:45 صباحًا، فيما تبدأ الحصة الأولى في تمام الساعة السابعة. وأوضحت إدارة تعليم الرياض أن قرارها بإنهاء العمل بالدوام الشتوي، والتحول للعمل بالدوام الصيفي اقتضته المصلحة التعليمية.

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