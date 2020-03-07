الخليج 365 - الكويت - بواسطة فارس السلطان - السعودية تعلن تسجيل إصابتين جديدتين بفيروس "كورونا" لمواطنتين قادمتين من إيران والعراق

أكدت وزارة الصحة السعودية إصابة مواطنتين بفيروس "كورونا"، أحداهما قادمة من إيران عبر البحرين ومواطنة أخرى قادمة من العراق عبر الإمارات، ولم تفصحا عن ذلك عند المنفذ.

ووفقا للإجراءات الاحترازية المتبعة من قبل الجهات المختصة، فقد تم فور وصول الحالتين للمنفذ نقلهما مباشرة إلى الحجر الصحي لأخذ عينات للفحص المخبري، التي أثبتت الإصابة بالفيروس وتم نقلهما على إثر ذلك إلى العزل الصحي في المستشفى.

ويرتفع بذلك عدد الإصابات المؤكدة بفيروس كورونا في السعودية إلى 7 إصابات، حيث أعلنت وزارة الصحة في وقت سابق إصابة 5 أشخاص بالفيروس.

وحثت وزارة الصحة كل من كان في مناطق موبوءة بالتواصل فورا مع مركز "تواصل الصحة 937" للحصول على النصائح التي تحميه وتحمي أسرته والمجتمع.