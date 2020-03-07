وزير الدفاع التركي يقول لا انتهاكات لوقف إطلاق النار في إدلب بسوريا

نقلت وكالة الأناضول للأنباء عن وزير الدفاع التركي خلوصي أكار قوله يوم السبت إن وقف إطلاق النار الذي تم الاتفاق عليه مع روسيا في إدلب بسوريا لم يشهد أي انتهاكات.
وقال أكار إن وفدا عسكريا روسيا سيزور أنقرة هذا الأسبوع وإن تركيا بدأت العمل على إرساء قواعد الممر الآمن حول طريق إم4 في منطقة إدلب.
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