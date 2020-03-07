هل حر الصيف كفيل بالقضاء على "كورونا؟

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 7 مارس 2020

متابعات_الخليج 365

نفت "منظمة الصحة العالمية" الشائعات التي تقول إن فيروس كورونا سيختفي مع دخول فصل الصيف، وقال المدير التنفيذي لبرنامج الطوارئ الصحية في المنظمة مايك ريان، إن فيروس كورونا ليس موسمياً، وهو قادر على الانتشار في فصل الصيف كما في بقية الفصول.

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وأضاف ريان خلال حديث للصحافيين في منظمة الصحة بجنيف، أنه لا دليل لدينا يمكّننا من القول ان الفيروس قد يختفي في الصيف، كما أنه من غير المعروف حتى الآن كيفية نشاط هذا الفيروس التاجي في الظروف المناخية المختلفة، لذلك فإن الأمل في اختفائه صيفاً هو "أمل خاطئ".

من جانبه، أعرب المدير العام لمنظمة الصحة العالمية تيدروس أدهانوم غيبريسوس، عن قلقه البالغ إزاء ارتفاع عدد الحالات الجديدة، خصوصاً في البلدان ذات الدخل المنخفض والتي تعاني ضعف النظم الطبية، مشدداً على الحاجة إلى إبطاء الوباء، والسماح للمستشفيات والحكومات بإعداد لقاحات وعلاجات في كل أنحاء العالم.