تويتر توسع حظر "خطاب الكراهية"

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 7 مارس 2020

مع تصاعد المخاوف من فيروس كورونا الجديد وسعت تويتر الخميس، حظر "خطاب الكراهية" ليشمل المصابين بالفيروس. وقال فريق الأمن والسلامة في تويتر في منشور على حسابه الرسمي، أنه سيطبق قاعدة حظر خطاب الكراهية الذي يستهدف المجموعات الدينية، على التعليقات التي تطال أشخاصاً بسبب "السن أو الإعاقة أو المرض". وأضاف "ينصب تركيزنا الرئيسي على معالجة خطر العنف في الحياة الحقيقية، ويظهر البحث أن الكلمات اللا إنسانية تزيد هذا الخطر". وستحذف تويتر، التغريدات المخالفة لهذه القواعد والتي نشرت في السابق، وتعتمد المنصة على المستخدمين للإبلاغ عن التعليقات المخالفة. ومن الأمثلة على التغريدات المخالفة للقواعد، المنشورات التي تصف مصابين بمرض بـ "جرذان تلوث كل شخص حولها" أو أصحاب إعاقة معينة بـ "فئة دنيا من البشر". وتكافح هذه المنصة والشبكات الاجتماعية الأخرى لإزالة المحتويات التي تتضمن خطابات كراهية ومسيئة مع الحرص على أن تبقى مساحات متاحة للجميع.

