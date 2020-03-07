فيس بوك يزيل إعلانات مبطنة لحملة ترامب الانتخابية

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 7 مارس 2020

أزال موقع فيس بوك إعلاناً للرئيس الأمريكي دونالد ترامب، انتقده كثيرون لأنهم اعتبروا أنه يوهم الناس بأنه رسالة رسمية حول الإحصاء الأمريكي، ما من شأنه إشعال النقاش الساخن حول الإعلانات السياسية على شبكات التواصل الاجتماعي. وغردت رئيسة ائتلاف يضم منظمات غير حكومية معنية بالدفاع عن حقوق الإنسان فانيتا غوبتا: "وصلتني للتو رسالة إلكترونية من فيس بوك تشير إلى أن الشركة ستزيل إعلانات ترامب المضللة". وتشجع هذه الرسائل الدعائية مستخدمي فيس بوك على المشاركة في الإحصاء الرسمي لـ 2020، لكن عند نقرها يُوجه المستخدمون إلى موقع حملة الرئيس. وقال متحدث باسم فيس بوك لوكالة فرانس برس: "ثمة قواعد لتجنب أي ارتباك حول الإحصاء الرسمي في الولايات المتحدة، وما قمنا به مثال على ذلك". وعبرت فانيتا غوبتا في بيان صحافي عن ارتياحها "لمبادرة فيس بوك التي وضعت حداً لمحاولة دونالد ترامب التشويش على كيفية المشاركة في إحصاء 2020. لكن المقلق، أنها لم تُزلها على الفور". وفي ديسمبر(كانون الأول) الماضي، أعلنت فيس بوك نيتها منع أي تدخل في الإحصاء بالولايات المتحدة، ومن ضمنها محاولات سياسيين لا تشملهم التدابير الخاصة بمكافحة التضليل الإعلامي في فيس بوك. ووجد الذين ضغطوا على إعلانات دونالد ترامب أنفسهم يشاركون في استطلاع عبر الإنترنت، ويطلب منهم رأيهم في الرئيس الأمريكي، وأعمارهم وأسمائهم، ومعلومات عن كيفية الاتصال بهم، قبل تشجيعهم وحثهم على التبرع بالمال. وكانت رئيسة مجلس النواب الديموقراطية نانسي بيلوسي، وجهت انتقادات حادة لفيس بوك، عندما كانت الإعلانات على الإنترنت. وقالت إنه "تدخل غير مقبول من فيس بوك في الإحصاء". ويتهم العديد من الديموقراطيين شبكة فيس بوك بمعاملة تفضيلية للرئيس والجمهوريين، بالسماح بنشر إعلاناتهم ذات الطابع السياسي، سواء كانت خاطئة أم صحيحة، فيما تُخضِع المحتوى الآخر لإجراءات مكافحة التضليل. ولا تحجب الشبكة الاجتماعية المحتوى المنشور من قبل شخصيات سياسية إلا إذا تداخل مع العمليات الديموقراطية، أين، ومتى، وكيف، يتم التصويت والإحصاء، الخ. في المقابل، قرّرت تويتر منع كلّالإعلانات ذات الطابع السياسي.

