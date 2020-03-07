أبرز التطبيقات الذكية التي تمنحك مظهراً رائعاً في محادثات الفيديو مع زملاء العمل

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 7 مارس 2020

من المتوقع أن يزداد الطلب على التطبيقات التي تمنح مظهراً رائعاً أثناء مكالمات الفيديو مع الزملاء، نظراً للزيادة في عدد الأشخاص الذين يعملون من المنزل بسبب انتشار فيروس كورونا. فيما يلي مجموعة من التطبيقات التي تمنح المرء مظهراً جيداً أثناء محادثات الفيديو مع زملاء العمل، وفق ما ورد في صحيفة ديلي ميل البريطانية: تيلي بيوتي (TeleBeauty)



طورت شركة مستحضرات التجميل اليابانية شيشيدو تطبيق تيلي بيوتي، بالتعاون مع فرع مايكروسوفت في اليابان، لتطبيق الماكياج رقمياً خلال محادثات الفيديو. يستهدف التطبيق في الأصل النساء اللواتي يعملن في المنزل ويجرين مكالمات عمل جماعية، وقد يشهد التطبيق زيادة في الاستخدام بعد ازدياد عدد الشركات التي تسمح لموظفيها بالعمل من المنزل بسبب فيروس كورونا. يتعين على المستخدمين فقط محاذاة وجوههم في وسط الشاشة واختيار واحد من الأساليب الأربعة المتاحة للماكياج.يمكنهم أيضاً تحديد كمية المكياج المطلوب تطبيقها بنقرة أخرى قبل مزامنة مستحضرات التجميل الرقمية في الوقت الفعلي مع حركات الوجه للمستخدم. تشات غيم (ChatGame)

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يهدف تطبيق تشات غيم الصيني إلى تحسين مظهرك أثناء مكالمة فيديو مباشرة مع ميزات تجميل الوجه. هذه الميزات يمكن أن تغير لون بشرتك، وتقلل من التوهج، وتصلح بشرتك الدهنية أثناء الدردشة. تم وصف تشات غيم بأنها "وسيلة ممتعة وجذابة للاتصال" تشجع المستخدمين على الدردشة المرئية دون التفكير ملياً في محيطهم. زوم (Zoom)

أضافت شركة "زوم فيديو كوميونيكشنز" ومقرها كاليفورنيا، خياراً جديداً لتعزيز مظهر الوجه. وتقول زوم إن ميزة "تاتش آب ماي أبيرنس" التي تقدمها الشركة تساعد على إعادة تأهيل صورة وجه المستخدم، وتساعد في تلطيف لون البشرة على الوجه لتقديم مظهر أكثر صقلاً عند عرض الفيديو الخاص بك للآخرين. ويحتاج المستخدمون إلى اختيار قائمة الإعدادات، متبوعة بـ "الاجتماعات" لتشغيل الميزة الجديدة. وفي نظامي التشغيل ويندوز وماك، يمكن للمستخدمين تحديد الميزة بعد انضمام المشارك إلى المحادثة. تاكا ناكاهيكو (TakaNakahiko)

صمم مهندس ياباني يدعى تاكا ناكاهيكو مُرشحاً يغطي المستخدم بملابس رقمية، ويبدو أن هذا الإصدار يحتاج إلى القليل من العمل لأنه لا يتوافق تماماً مع حركات المستخدم. كما أن ألوان البشرة الخاصة بالفلتر لا تتوافق مع الملابس، التي لا تتعدى كونها مجرد لقطة شاشة لرجل يرتدي بدلة، وتتناقض بشكل ملحوظ مع الإضاءة السيئة. ومع ذلك، إذا كان مشارك الدردشة المرئية ثابتاً تماماً أثناء المكالمة، فقد يخدع الزملاء. فيسبوك ماسنجر (Facebook Massenger) بالنسبة للأشخاص الذين يحبون لمسات صغيرة من المكياج لمكالمة فيديو يمكنهم اختيار فيسبوك ماسنجر للحصول على مرشح أحمر شفاه بسيط وواقعي إلى حد ما. ومع ذلك، ينصح بتجنب العبوس لمنع ظهور علامات قبلة على الخدين إذا قام المستخدم بتحديد الفلتر. ويوفر تطبيق الدردشة الشائع أيضاً مرشحات نظارة جميلة، قد تعطي مظهراً أكثر أناقة.