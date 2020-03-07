فيسبوك تغلق مكاتبها بلندن حتى الإثنين بسبب كورونا

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 7 مارس 2020

قالت شركة فيسبوك، يوم الجمعة، إنها "ستغلق مكاتبها في العاصمة البريطانية لندن حتى، يوم الإثنين، بعد أن تم تشخيص إصابة موظف زائر من سنغافورة بفيروس كورونا". وأضافت الشركة في بيان "زار موظف مقره في مكتبنا بسنغافورة وتم تشخيص إصابته بكوفيد 19 مكاتبنا بلندن من 24 إلى 26 فبراير(شباط) 2020. "ومن ثم سنغلق مكاتبنا في لندن حتى يوم الإثنين لإجراء عملية تطهير كاملة وسيعمل الموظفون من منازلهم حتى ذلك الوقت". ونصحت فيسبوك أيضاً موظفيها الذين مقرهم في المنطقة المنكوبة بمكتبها بسنغافورة العمل من منازلهم حتى 13 مارس(آذار). وقالت إنها "أغلقت على الفور المنطقة لتطهيرها بشكل كامل".

