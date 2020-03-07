«مالية دبي» تطلق «شهر السداد الذكي»

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي: ”الخليج 365”

تطلق دائرة المالية بحكومة دبي، حملة ترويجية واسعة على مستوى إمارة دبي، تهدف إلى تشجيع السكان على مزيد من الإقبال على القنوات الذكية، لسداد رسوم مختلف المعاملات الحكومية لدى جميع الجهات التابعة لحكومة دبي. وتقرّر أن تقام الحملة ابتداءً من يوم الأحد 8 مارس وتنتهي يوم الثلاثاء 7 إبريل 2020.

وأطلق المدير العام لدائرة المالية عبدالرحمن صالح آل صالح، مبادرة «شهر السداد الذكي»، بهدف تشجيع المتعاملين مع مختلف الجهات الحكومية التابعة لحكومة دبي، على استخدام القنوات الذكية لسداد رسوم الخدمات الحكومية، معلناً تخصيص جوائز بقيمة مليوني درهم تُمنح لمئات الفائزين من أفراد الجمهور الذين سوف يجري اختيارهم عبر سحوبات أسبوعية تُجريها الدائرة خلال الحملة الممتدة على مدى شهر كامل.

أسعد المدن وأذكاها

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قال آل صالح: «تواصل دائرة المالية استلهام رؤية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، الرامية إلى جعل دبي إحدى أسعد المدن وأذكاها في العالم، ونرمي من خلال مبادرة شهر السداد الذكي إلى تعزيز مساعينا التي بدأناها قبل ثلاث سنوات بسلسلة مبادرات سنوية تهدف إلى تسريع عجلات التحول الذكي في دبي وجعل القنوات الذكية خيار السداد المفضل لرسوم جميع الخدمات الحكومية في الإمارة، وصولًا إلى نهاية العام 2021 عندما تصبح جميع المعاملات الحكومية بلا أوراق، وفق الغايات التي قامت عليها استراتيجية دبي للمعاملات اللاورقية».

من جانبه، دعا جمال حامد المري المدير التنفيذي لقطاع الحسابات المركزية، المتعاملين مع مختلف الجهات الحكومية التابعة لحكومة دبي إلى استخدام القنوات الذكية، كالتطبيقات المحمولة وعلى رأسها تطبيق «دبي الآن» ومواقع الويب، في سداد رسوم الخدمات الحكومية، مثل الفواتير ورسوم التراخيص والتجديد، وصولًا إلى المخالفات والغرامات، مؤكّدًا حرص الدائرة على تلبية التوجيهات السديدة لسمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي، في إطار الدور الحيوي الذي تلعبه الدائرة بصفتها الجهة المركزية المعنية بتحصيل الإيرادات العامة في حكومة دبي.

توفير الوقت والجهد

وأضاف: «يساهم إجراء المعاملات الحكومية عبر القنوات الذكية في توفير الوقت والجهد والمال على المراجعين، كما يجنّبهم التجمعات والاختلاط غير الضروري بالآخرين في مراكز الخدمة الحكومية، لاسيما خلال هذه الفترة التي تشهد اتخاذ جميع دول العالم إجراءات صحية احترازية، عدا عن أن اللجوء إلى القنوات الذكية في سداد المعاملات يساهم في الحفاظ على الموارد البيئة وترشيد استهلاك الوقود والتقليل من الانبعاثات الكربونية».

وخصّصت دائرة المالية جوائز بقيمة مليوني درهم تشمل 4 سيارات ومئات الهواتف الذكية والأجهزة اللوحية والساعات الذكية، التي سيجرى السحب عليها كل أسبوع طوال الحملة. وتدخل في السحب تلقائياً جميع معاملات سداد الرسوم والمخالفات لجميع الخدمات الحكومية عبر القنوات الذكية، مثل تطبيق «دبي الآن» والتطبيقات الحكومية الأخرى ومواقع الويب التابعة للجهات الحكومية.